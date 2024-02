Bellway ADR Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Acom":

Der Aktienkurs von Bellway hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 35,28 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -6,58 Prozent, wobei Bellway aktuell 38,82 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Bellway nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einer Differenz von 0,86 Prozentpunkten (5,37 % gegenüber 4,51 %), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt sich überwiegend positiv, wobei die Diskussion in den letzten Tagen von positiven Themen geprägt war. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Bellway bei einem Niveau von 46,11 eine Einstufung als "Neutral" aufweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".