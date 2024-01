Acom Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Acom":

Der Aktienkurs von Acom verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von 15,16 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt Acom damit um 9,13 Prozent unter dem Durchschnitt von 24,29 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 17,51 Prozent, und Acom liegt aktuell 2,35 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Acom bei 342,15 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 355,5 JPY liegt und somit einen Abstand von +3,9 Prozent aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 345,4 JPY, was einer Differenz von +2,92 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Acom derzeit eine Dividendenrendite von 3,38 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,06 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger zeigt sich positiv, wie aus den Diskussionen auf sozialen Medien hervorgeht. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Einschätzungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf dieser Analyse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein, und die Aktie von Acom wird hinsichtlich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.