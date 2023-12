Acnb Aktie: In selten guter Lage!

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Acnb eine Rendite von 2,84 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Acnb um 3,97 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,81 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -2,44 Prozent. Acnb liegt aktuell 5,29 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf der Stufe "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Acnb-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 33,44 USD. Der letzte Schlusskurs von 43,99 USD weicht somit um +31,55 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 37,09 USD über dem letzten Schlusskurs (+18,6 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Acnb-Aktie ergibt. Somit erhält die Acnb-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Acnb in den sozialen Medien verzeichnet. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Acnb daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Acnb mit einem Wert von 8,9 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 16,06, womit sich ein Abstand von 45 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.