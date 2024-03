Acme United Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von Acme United hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 76,94 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt nur um 6,09 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Acme United im Branchenvergleich eine Outperformance von +70,85 Prozent erreicht hat. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 212,97 Prozent, wobei Acme United mit 136,04 Prozent unter diesem Durchschnitt blieb. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich haben zu einer "Neutral"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Zur Einschätzung der Aktie trägt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet bei. In dieser Hinsicht zeigt Acme United interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Acme United derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Die Differenz beträgt 3,3 Prozentpunkte (1,97 % gegenüber 5,26 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Acme United nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 24,77 insgesamt 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 54,03 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".