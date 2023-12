Acme United Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Acme United als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Acme United-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,05, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,39, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Acme United lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit die Einstufung "Schlecht" in diesem Punkt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Acme United beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,97 Prozent und liegt mit 0,08 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,05) für diese Aktie. Unsere Analysten vergeben deshalb eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Acme United.

Die technische Analyse zeigt, dass sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 29,36 USD für den Schlusskurs der Acme United-Aktie ergibt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 42,86 USD (+45,98 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und auch für diesen Wert (36,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+16,75 Prozent), wodurch die Acme United-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. In der Gesamtbetrachtung erhält Acme United so insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.