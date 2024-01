Acme United Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Bei Acme United gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Dies wurde durch negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien festgestellt, weshalb das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite beträgt 1,97 Prozent und liegt damit 3,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von Acme United mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen zu finden sind und sich die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich um negative Themen rund um Acme United gedreht haben. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt einen Wert von 41,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 36,39 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine negative Gesamteinschätzung für Acme United, sowohl in Bezug auf das Stimmungsbild, die Dividendenpolitik als auch das Anleger-Sentiment.