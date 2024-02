Acme United Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Dividendenrendite von Acme United liegt derzeit bei 1,97 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 5,24 Prozent in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Dies ergibt eine Differenz von -3,27 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung und Einschätzungen zu Acme United insgesamt positiv sind. Sowohl in den Kommentaren als auch in den Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens durch die Redaktion führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Acme United bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Aktie von Acme United im vergangenen Jahr eine Rendite von 76,94 Prozent erzielt, was 168,28 Prozent unter dem Durchschnitt von 245,22 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -5,13 Prozent, wobei Acme United aktuell 82,06 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Acme United-Aktie beträgt 48, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,05 und zeigt somit eine neutrale Bewertung des Wertpapiers. Insgesamt wird die Aktie von Acme United aufgrund der RSI-Analyse ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.