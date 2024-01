Acme United Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse der Aktie von Acme United zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 29,54 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 42,5 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 43,87 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 37,28 USD, was einen Abstand von +14 Prozent zur Aktie bedeutet, und auch hier wird die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Acme United bei 24,77, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,73 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen eine negative Veränderung der Stimmung bei Acme United. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird das Sentiment mit "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen sind jedoch gestiegen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Acme United in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend, wobei die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie von Acme United daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.