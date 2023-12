Acme International Holdings Aktie: Das ist ein Hammer

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Acme ist neutral, so das Ergebnis von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es keine extrem positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren keine besonders signifikanten Themen erkennbar, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung bewertet. Bei der Analyse von Acme zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Acme wurde als kaum verändert eingestuft, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Acme-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,21 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,61 HKD lag, eine Abweichung von +33,06 Prozent, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schaut man hingegen auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Acme liegt der RSI7 bei 68,42 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, zeigt aber ebenfalls, dass Acme weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Acme-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, der langfristigen Stimmung, der technischen Analyse und des Relative-Stärke-Index insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.