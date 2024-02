Acme International Holdings Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Stimmung unter den Anlegern bei Acme ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität in den Diskussionen durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt eine positive Dynamik der Aktie, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage ergibt eine neutrale Einstufung, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Die technische Analyse der Acme-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs um 37,21 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer guten Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von +5,36 Prozent auf eine positive Entwicklung hin.

Insgesamt erhält die Acme-Aktie sowohl aus Anlegerstimmung, Sentiment und Buzz, als auch aus technischer Analyse ein gutes Rating.