Acme International Holdings Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab in den letzten ein bis zwei Tagen keine Diskussionen zu positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Acme. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine neutrale Einschätzung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Acme liegt bei 73,33 und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Acme verläuft aktuell bei 1,24 HKD. Der Aktienkurs lag bei 1,67 HKD und hat daher einen Abstand von +34,68 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,61 HKD, was einer Differenz von +3,73 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Gut".

Die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigen, dass die Aktie von Acme in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Daher erhält Acme für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Acme eine Gesamteinschätzung als "Neutral".