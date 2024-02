Acme International Holdings Aktie: Eine neue Chance!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Acme im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, ohne dass es dabei zu extrem positiven oder negativen Ausschlägen kam. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder besonders stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Acme. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Acme-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,29 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,77 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +37,21 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,68 HKD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,36 Prozent entspricht. Auch hier wird der Aktie ein "Gut"-Rating ausgestellt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 20 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,74, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Acme in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher erhält Acme für diese Stufe eine Gesamtbewertung von "Neutral".