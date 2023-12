Acmat Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Sentiment und Buzz: Bei der Betrachtung einer Aktie ist es wichtig, auch die Kommunikation im Internet langfristig zu berücksichtigen. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Acmat zeigt interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Acmat wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Acmat weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Entwicklung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält Acmat insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Acmat verläuft bei 33,5 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der GD50 liegt ebenfalls bei 33,5 USD, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Acmat wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Damit erhält Acmat insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.