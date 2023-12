Acmat Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der Acmat-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 33,5 USD neutral bewertet wird, da er keine Entfernung zum 200-Tage-Durchschnitt (GD200) von 33,5 USD aufweist. Der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, beträgt ebenfalls 33,5 USD, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Acmat als neutral bewertet. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen durchschnittliche Aktivität bzw. kaum Änderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Acmat, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten wurden überwiegend neutral aufgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von neutral für die Anlegerstimmung führt.

Schließlich zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Acmat-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50 und der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit dem gleichen Wert ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutral Rating für Acmat.

Insgesamt wird die Acmat-Aktie in verschiedenen Bereichen neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anlegerstimmung sowie dem Relative Strength Index.