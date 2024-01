Aclaris Therapeutics Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Aclaris Therapeutics-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Insgesamt gibt es 3 positive Bewertungen, keine neutralen und keine negativen. Es gab keine Updates von Analysten innerhalb des letzten Monats. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 36,67 USD, was einer potenziellen Performance von 3359,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Im Branchenvergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Aclaris Therapeutics-Aktie mit einer Rendite von -93,33 Prozent um mehr als 110 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,79 Prozent, wobei Aclaris Therapeutics mit 102,12 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aclaris Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,8 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,06 USD liegt, was einer Abweichung von -84,41 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -47,26 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Aclaris Therapeutics zeigen keine klare Richtung in der Kommunikation. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und bewertet die Aktie insgesamt als "Neutral" bezogen auf die Anlegerstimmung.

