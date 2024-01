Aclaris Therapeutics Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Energy Fuels":

Die Aktie von Aclaris Therapeutics erhält derzeit von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf ihr Dividendenverhältnis und die technische Analyse. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,47 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Arzneimittel" darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wird die Stimmung für Aclaris Therapeutics als "Neutral" bewertet. Es gab in den letzten Wochen kaum Veränderungen, und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als durchschnittlich eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aclaris Therapeutics-Aktie überverkauft ist, basierend auf dem Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 20,51 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 38,39 liegt.

In Bezug auf die Schlusskurse der Aktie in den letzten 200 und 50 Handelstagen erhält Aclaris Therapeutics eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs weicht um -84,8 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab und um -53,33 Prozent vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt wird die Aclaris Therapeutics-Aktie daher in Bezug auf Dividendenpolitik, Sentiment, Buzz, RSI und technische Analyse als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.