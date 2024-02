Aclaris Therapeutics Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Aclaris Therapeutics-Aktie wurde von Analysten langfristig als "Gut" bewertet, wobei insgesamt 2 positive Bewertungen und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Es gab in den letzten Monaten keine aktualisierten Bewertungen von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 36 USD, was einem potenziellen Anstieg um 2925,21 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 1,19 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 5,71 USD für die Aclaris Therapeutics-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,19 USD, was einer Abweichung von -79,16 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,12 USD, wobei der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen eher negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" einstufen.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass die Stimmungslage zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten rückläufig, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aclaris Therapeutics-Aktie demnach eine "Schlecht"-Bewertung.