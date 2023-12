Aclaris Therapeutics Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für Aclaris Therapeutics einen Wert von 12,92, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Auf Basis dieses Signals wird die Einstufung als "Gut" bewertet. Erweitert man die Betrachtung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 83, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die RSI-Bewertung eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse vergleicht auch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Hier zeigt sich eine Abweichung von -86,62 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 3,69 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aclaris Therapeutics somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Aclaris Therapeutics in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Aclaris Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,01 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche entspricht dies einer Underperformance von -164,02 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.