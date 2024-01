Aclaris Therapeutics Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Aclaris Therapeutics haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aclaris Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 44, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und beträgt 37,37, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aclaris Therapeutics-Aktie am letzten Handelstag bei 1,05 USD lag, was einem Unterschied von -84,87 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,33 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Aclaris Therapeutics liegt bei 0 Prozent, was 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment im Vergleich zur Branche "Arzneimittel".