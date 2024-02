Aclaris Therapeutics Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Aclaris Therapeutics. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 57,89 Punkte, was bedeutet, dass Aclaris Therapeutics derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,73 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf Dividendenrendite kann ein aktueller Investor in die Aktie von Aclaris Therapeutics bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel einen um 2,54 Prozentpunkte geringeren Ertrag erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen überwiegend positiv gegenüber Aclaris Therapeutics eingestellt waren. Es gab sieben positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Analysten bewerten die Aclaris Therapeutics-Aktie derzeit positiv, mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (36 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 2900 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Aclaris Therapeutics eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.