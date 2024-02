Aclarion Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen in Betracht zieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI der Aclarion wird bei einem Niveau von 80 als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt mit einem Wert von 70,49 ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Aclarion von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen in den letzten beiden Wochen. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung auf dieser Ebene und insgesamt.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aclarion-Aktie beträgt 7,65 USD, was 77,39 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 1,73 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 3,02 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,73 USD (-42,72 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält Aclarion somit auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Aclarion wird langfristig als unterdurchschnittlich bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden. Somit ergibt sich auch für das langfristige Stimmungsbild ein Gesamtergebnis von "Schlecht".