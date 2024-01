Aclarion Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten Wochen wurde keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Aclarion in den sozialen Medien festgestellt. Es gab keine klare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Insgesamt wurde über Aclarion unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aclarion-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,02 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,6 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -60,09 Prozent). Dadurch wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (4,39 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-18 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Aclarion-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wobei an acht Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an nur zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion ebenfalls von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Aclarion liegt bei 48,18 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aclarion-Aktie in diesem Abschnitt.