Ackroo Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Ackroo hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 14,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Software"-Branche eine Outperformance von +17,94 Prozent darstellt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Ackroo mit 15,31 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, weist Ackroo ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 38 haben. Dies deutet darauf hin, dass Ackroo aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, und daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ackroo in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch Ackroo auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Abschließend betrachtet die Dividendenrendite von Ackroo: Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0 Prozent, die nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt, erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.