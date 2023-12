Ackroo Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie von Ackroo wird durch eine fundamentale Analyse bewertet, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator dient. Mit einem KGV-Wert von 9,36 wird die Aktie als deutlich günstiger eingestuft als der Branchendurchschnitt in der Softwarebranche, der bei 39,06 liegt. Dadurch ergibt sich ein Abstand von 76 Prozent, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls berücksichtigt, um das Sentiment und den Buzz rund um Ackroo zu bewerten. Über einen längeren Zeitraum zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch die Gesamtbewertung für dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +12,5 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Ackroo im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (17,89 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich für Ackroo eine gute Bewertung aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse, während das Sentiment und die Dividende als neutral bzw. schlecht eingestuft werden.