Ackroo Aktie: Keine Angst!

In den letzten Wochen gab es bei Ackroo keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsstärke und die Anzahl der Beiträge haben sich nicht signifikant geändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ackroo-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 CAD lag. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,08 CAD) in der Nähe des gleitenden Durchschnitts liegt, weshalb die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis, wodurch die Ackroo-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass Ackroo weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (33,33 Punkte) als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 50). Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Ackroo eine Rendite von 27,27 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,69 Prozent verzeichnete, liegt Ackroo mit einer Rendite von 31,97 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.