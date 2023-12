Ackermans & Van Haarenv Adr Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Aktie von Ackermans & Van Haaren wird derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs ein positives Bild. Der GD200 liegt bei 151,3 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (159 EUR) um +5,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 147,57 EUR, was einer Abweichung von +7,75 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" in der technischen Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ackermans & Van Haaren 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" als neutral eingestuft wird. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 1, was eine positive Differenz von +1,59 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ackermans & Van Haaren eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie hat die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergeben, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie von Ackermans & Van Haaren daher als "Neutral"-Wert eingestuft.