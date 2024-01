Ackermans & Van Haarenv Adr Aktie: Ist das noch normal?

Das Internet hat die Kraft, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien liefern. Bei Ackermans & Van Haaren wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ackermans & Van Haaren-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 151,75 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 156,2 EUR liegt also nur um 2,93 Prozent darüber. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (151,15 EUR) wird die Aktie als neutral bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Ackermans & Van Haaren in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 38,95 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite 38,95 Prozent höher. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Ackermans & Van Haaren derzeit eine Dividendenrendite von 1,59 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt. Diese Differenz von 1,59 Prozentpunkten führt zu einer guten Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.