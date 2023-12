Ackermans, Van Haaren Aktie: Was macht der Markt?

Ackermans & Van Haaren: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Ackermans & Van Haaren zeigt sich derzeit in vielerlei Hinsicht neutral. In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,55, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Diversifizierte Finanzdienstleistungen-Branche weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen und erhält daher eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Wertung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine neutrale Bewertung für Ackermans & Van Haaren.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Kurs von 155,6 EUR etwa 6,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft, da die Distanz zum entsprechenden Durchschnitt sich auf knapp 3 Prozent beläuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert, der darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Ackermans & Van Haaren aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale bis leicht positive Gesamtbewertung.