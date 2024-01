Ackermans, Van Haaren Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Ackermans & Van Haaren Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 158,9 EUR liegt, was einer Entfernung von +4,86 Prozent vom GD200 (151,54 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht Neutralität. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 149,5 EUR. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,29 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ackermans & Van Haaren-Aktie liegt bei 39 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (35,92) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,95 Prozent erzielt, was 38,95 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 0 Prozent, wobei Ackermans & Van Haaren aktuell 38,95 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.