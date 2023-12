Ackermans, Van Haaren Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Ackermans & Van Haaren wurden in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Aktivität rund um Ackermans & Van Haaren durchschnittlich war. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Ackermans & Van Haaren derzeit eine "Gut"-Bewertung hat. Der GD200 liegt bei 151,3 EUR, während der Kurs der Aktie (159 EUR) um +5,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +7,75 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ackermans & Van Haaren 14, was im Vergleich mit anderen Unternehmen in der Branche als neutral eingestuft wird. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.