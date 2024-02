Ackermans, Van Haaren Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Ackermans & Van Haaren verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 38,95 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent erzielten, bedeutet dies eine Outperformance von +38,95 Prozent für Ackermans & Van Haaren. Auch im "Finanzen"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von 38,95 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating für Ackermans & Van Haaren in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien verzeichnet Ackermans & Van Haaren ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,55, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Neutralität erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für Ackermans & Van Haaren auf 7- und 25-Tage-Basis einen Wert von 49,28 bzw. 45,53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Abschließend betrachtet verzeichnet Ackermans & Van Haaren eine Dividendenrendite von 1,59 Prozent, was 1,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Verglichen mit der durchschnittlichen Dividendenrendite von 0 Prozent in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" wird die Aktie daher als lukratives Investment eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.