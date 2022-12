Achtung Investoren: Von dieser Aktie erhielt ich im Dezember fast doppelt so viel Dividende als vor zehn Jahren!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Es verwundert mich eigentlich nicht, dass hierzulande die Aktienanlage immer beliebter wird. Denn mit Aktien kann man schließlich nicht nur von ansehnlichen Kursgewinnen profitieren. In vielen Fällen fließen auch noch regelmäßig Dividenden aufs Konto.

Ich gebe an dieser Stelle unumwunden zu, dass auch ich zu den Investoren zähle, die ihren Fokus hauptsächlich auf solide Dividendenaktien gelegt haben. Ich schätze sie vor allem auch deswegen, weil man sich mit den Ausschüttungen relativ einfach einen passiven Einkommensstrom generieren kann.

Und ich konzentriere mich bei meinen Investitionen keineswegs nur auf heimische Werte. Besonders in den USA lassen sich viele Titel finden, die in Sachen Dividende einiges zu bieten haben. So hat auch die Aktie der wohl bekanntesten Fast-Food-Kette McDonald’s (WKN: 856958) schon vor vielen Jahren den Weg in mein Depot gefunden.

Ein wahrer Dividendenchampion

Die Aktionäre von McDonald’s können sich schon sehr lange Zeit Jahr für Jahr über eine Dividendenanhebung freuen. Denn bereits seit dem ersten Jahr nach dem Börsengang 1976 kann man regelmäßige Steigerungen der Dividende erkennen.

Auch in diesem Jahr wurden die Investoren nicht enttäuscht. Seit Dezember erhalten sie mit 1,52 US-Dollar je Aktie eine um 10 % höhere Quartalsausschüttung als vor drei Monaten. Womit sich aus Sicht von zwölf Monaten eine Gesamtjahresdividende von 6,08 US-Dollar je Anteilsschein errechnen lässt.

Vor zehn Jahren betrug die Quartalsdividende allerdings noch 0,77 US-Dollar je Aktie. Sodass auch ich nun im Dezember dieses Jahres in den Genuss einer um 97 % höheren Ausschüttung als damals gekommen bin. Aber leider besitze ich die Aktie von McDonald’s nicht noch länger.

Denn beispielsweise für die letzten 15 Jahre kann man ein Dividendenwachstum von 305 % ablesen. Und gehen wir einmal 20 Jahre zurück, so ist die Gewinnbeteiligung von damals bis heute sogar um fantastische 2.433 % angestiegen. Was dies für einen langjährigen Aktionär von McDonald’s bedeutet, kann sich ja jeder einmal selbst ausrechnen.

Blicken wir auf die Aktie

Durch die diesjährigen Börsenturbulenzen ist die Aktie von McDonald’s kaum in Mitleidenschaft gezogen worden. Allerdings hat sie auch keine größeren Kurssprünge vollführt und notiert mit 266,12 US-Dollar (16.12.2022) derzeit knapp 1 % tiefer als Anfang Januar.

Mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25 liegt die Bewertung der Papiere meines Erachtens noch in einem moderat zu nennenden Bereich. Und für die Dividendenrendite können wir aktuell einen Wert von 2,29 % ermitteln.

Obwohl auch McDonald’s seine Preise angehoben hat, konnte der Fast-Food-Riese im Sommer einen starken Kundenzulauf verbuchen. So konnten demnach im dritten Quartal weltweit die flächendeckenden Verkäufe im Jahresvergleich um 9,5 % gesteigert werden. Die Analysten hatten hier allerdings mit einem deutlich geringeren Zuwachs gerechnet.

Es scheint, als ob McDonald’s derzeit weiter auf Kurs ist, was sich früher oder später sicherlich auch im Aktienkurs positiv widerspiegeln könnte. Für mich ist es aber in erster Linie die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik, die die Fast-Food-Kette interessant erscheinen lässt.

Wer jetzt neugierig geworden und noch auf der Suche nach einer Aktie mit solider Dividende für sein international ausgerichtetes Portfolio ist, könnte also durchaus einmal einen etwas genaueren Blick auf die Papiere von McDonald’s werfen.

Der Artikel Achtung Investoren: Von dieser Aktie erhielt ich im Dezember fast doppelt so viel Dividende als vor zehn Jahren! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt Aktie von McDonald’s. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022