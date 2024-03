Achilles Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Planet Labs PBC":

Die aktuelle technische Analyse der Aktie Achilles zeigt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1512,25 JPY, was 3,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs von 1571 JPY liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1562,46 JPY, was einer Abweichung von +0,55 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch auf Basis der vergangenen 50 Tage als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 51,76 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 35,53, führen zu einer Einstufung als "Neutral" für die Aktie Achilles.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass über Achilles in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Achilles in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf dieser Stufe.