Achieve Life Sciences Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Achieve Life Sciences-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 5,42 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,29 USD weicht somit um -20,85 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,51 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,88 Prozent). Diese Abweichung führt zu einer anderen Bewertung, nämlich zu einem "Neutral"-Rating der Achieve Life Sciences-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Aktie aktuell 43,18, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergibt keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Achieve Life Sciences-Aktie abgegeben, von denen 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut" für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 18,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 331,24 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 4,29 USD bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Achieve Life Sciences-Aktie.

Insgesamt erhält die Aktie somit gemäß der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung ein "Gut"-Rating.