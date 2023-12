Achieve Life Sciences Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Achieve Life Sciences zeigt der RSI einen Wert von 85,03, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 56, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Analyse daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten bewerten die Achieve Life Sciences-Aktie positiv und empfehlen sie mit "Gut". Diese Bewertung basiert auf 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 18,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 476,23 Prozent bedeutet.

Das Anleger-Sentiment für die Achieve Life Sciences-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 3,45 USD der Achieve Life Sciences-Aktie um -22,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und um -36,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage abweicht. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.