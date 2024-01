Achieve Life Sciences Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Nach dem RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert für die Achieve Life Sciences-Aktie aktuell bei 11, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Analyse der RSIs führt.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 5,44 USD für den Schlusskurs der Achieve Life Sciences-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,12 USD, was einem Unterschied von -24,26 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 4,47 USD (-7,83 Prozent) eine "Schlecht"-Bewertung an. Insgesamt erhält die Achieve Life Sciences-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Achieve Life Sciences waren mehrheitlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch die Analysteneinschätzung ergibt ein durchweg positives Bild, da von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel von 18,5 USD zeigt ein erhebliches Aufwärtspotential von 349,03 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Somit erhält die Achieve Life Sciences-Aktie in der Gesamtbetrachtung ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI, der charttechnischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und den Analysteneinschätzungen.