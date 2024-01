Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Der aktuelle Kurs der Acheter-louerfr Sadir liegt bei 0,0167 EUR. Laut der technischen Analyse signalisiert dies eine Entfernung von -99,94 Prozent vom GD200 (27,44 EUR), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,09 EUR auf, was einem Abstand von -81,44 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Acheter-louerfr Sadir-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Acheter-louerfr Sadir lässt sich über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität feststellen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering und führte ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich damit für Acheter-louerfr Sadir in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen die negativen Meinungen zu Acheter-louerfr Sadir zugenommen haben, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft und die Aktie von Acheter-louerfr Sadir wird bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Acheter-louerfr Sadir liegt bei 72,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".