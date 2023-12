Acheter Louer Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Acheter-louerfr Sadir liegt derzeit bei 90,27, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, der die letzten 25 Tage berücksichtigt, liegt mit 86,87 im "Schlecht"-Bereich. Somit wird die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Acheter-louerfr Sadir mit 0,031 EUR derzeit um 76,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -99,93 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies wird deutlich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit diesem Wert beschäftigt haben. Insgesamt kann die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft werden.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Acheter-louerfr Sadir zeigt die Diskussionsaktivität eine mittlere Intensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Acheter-louerfr Sadir hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.