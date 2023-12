Aceso Life Science Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Aceso Life Science wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Aceso Life Science weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Aceso Life Science von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird, da sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt negative Abweichungen aufweisen.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich für Aceso Life Science in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.