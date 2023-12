Aceso Life Science Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Aceso Life Science wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 81,08 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aceso Life Science-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Aceso Life Science in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass die Aktivität von Aceso Life Science durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren, wie den gleitenden Durchschnitt für 50- und 200-Tage, erhält Aceso Life Science eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs deutlich unter den Durchschnittswerten liegt.

Insgesamt wird Aceso Life Science auf Basis der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

