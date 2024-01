Acerinox Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse von Acerinox zeigt, dass das Unternehmen derzeit als "Neutral" bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,67 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 10,095 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,4 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 10,19 EUR liegt nahe am letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -0,93 Prozent. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren erhält Acerinox daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Acerinox. Die Diskussionintensität im Hinblick auf die Aktie wird langfristig als mittel eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Acerinox zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (62,11 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (51,98 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Einstufung für Acerinox.

Abschließend wird die Stimmung der Anleger in sozialen Medien betrachtet, die in den letzten zwei Wochen eher neutral war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält Acerinox insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.