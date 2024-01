Acer stellt neue Generation seiner Swift Notebooks mit Intel® Core(TM) Ultra-Prozessoren vor

Ahrensburg/Las Vegas (ots) -Acer hat heute seine Swift-Familie um neue Modelle mit Intel® Core(TM) Ultra-Prozessoren erweitert, die Intels erste Neural Processing Unit (NPU) und integrierte KI-Beschleunigungsfunktionen bieten. Für produktiveres Arbeiten, Content Creation und Entertainment: Die leistungsstarken Prozessoren und KI-unterstützten Funktionen machen die neuen Swift Notebooks noch leistungsfähiger, vielseitiger und benutzerfreundlicher.Acer Swift Go: Neueste Technik mit OLED-Displays, Wi-Fi 7 und KI-FunktionenDie Intel® Evo-zertifizierten(7) Acer Swift Go 16 (SFG16-72) und Acer Swift Go 14 (SFG14-73) Notebooks werden von neuen Intel® Core(TM) Ultra-Prozessoren und Intel® Arc GPUs(1) angetrieben und bieten erstklassige Leistung gepaart mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12,5 Stunden(2) für das Acer Swift Go 14 und bis zu 10,5 Stunden(3) für das Acer Swift Go 16.Die neue Swift-Generation bietet viele KI-unterstützte Funktionen, die Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Kreativität steigern. Die Unterstützung von Copilot, dem KI-gesteuerten Assistenten von Windows, optimiert den Zeitaufwand beispielsweise beim Arbeiten und Erstellen von Dokumenten und ist bequem mit einem Klick auf die Copilot-Taste zugänglich. Sowohl das Swift Go 16 als auch das Swift Go 14 verfügen außerdem über eine 1.440p-QHD-Webcam mit TNR für hochwertigere Videoübertragungen. Diese ist mit Acer PurifiedView's(TM) KI-gesteigerten Konferenzfunktionen wie Background Blur, Automatic Framing und Eye Contact sowie Windows Studio-Effekten ausgestattet. Die Webcam wird durch die Acer PurifiedVoice(TM) 2.0-Technologie mit KI-Rauschunterdrückung ergänzt, die in Verbindung mit drei Mikrofonen klaren, deutlichen Ton einfängt und Hintergrundgeräusche reduziert. Das zusätzliche Intel® Wi-Fi 7 bietet eine bis zu 2,4-mal schnellere Internetverbindung als Wi-Fi 6E(4) und sorgt dafür, dass die Notebooks immer in Verbindung bleiben, wenn es darauf ankommt.Die Swift Go-Notebooks kommen mit einem für die Swift-Reihe bekannten schlanken und leichten Aluminium-Gehäuse mit einem 180 Grad-Displayscharnier. Das OceanGlass(TM)-Touchpad sorgt zusätzlich für ein angenehmes Scrollen mit 44 Prozent mehr Fläche im Vergleich zum Vorgängermodell(5). Darüber hinaus verfügen beide Swift Go-Modelle jetzt über das neueste Intel® Unison 2.0, das eine schnelle und einfache Verbindung zwischen dem Notebook und Android- oder iOS-Geräten des Users ermöglicht(6).Wie ihre Vorgänger verfügen die neuen Swift Go-Notebooks über lebendige, farbintensive OLED-Displays mit einer Spitzenhelligkeit von 500 Nits, einem Farbspektrum von 100 Prozent DCI-P3 und der DisplayHDR(TM) True Black 500 Zertifizierung. Das Swift Go 16 bietet ein 40,6 cm (16 Zoll) großes 3,2K OLED-Display mit einer Auflösung von 3.200 x 2.000 und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Das Swift Go 14 besitzt ein 35,6 cm (14 Zoll) großes 2,8K OLED-Display mit einer Auflösung von 2.880 x 1.800 und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Beide Notebooks verfügen über mehrere Features, um die Augenbelastung zu reduzieren und sind vom TÜV Rheinland als Eyesafe® Display zertifiziert.Für schnelles Mulititasking unterstützen die Swift Go-Notebooks jetzt bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und können mit einer aufrüstbaren 2 TB PCIe Gen 4 SSD mit doppelten Slots ausgestattet werden. Zudem besitzen sie die neueste Auswahl an Anschlüssen, um Peripherie anzuschließen, darunter HDMI 2.1, ein MicroSD-Kartenleser und zwei USB Type-C-Anschlüsse mit Thunderbolt(TM) 4 - beide mit Schnellladefunktion, sowie einen USB Type-A-Anschluss mit Offline-Ladefunktion. Darüber hinaus unterstützen die Notebooks Bluetooth LE Audio für verbesserten Sound bei der kabellosen Übertragung.Acer Swift X 14: KI-Features und Calman-geprüft, ideal für Kreative und StudierendeDas neue Acer Swift X 14 (SFX14-72G) bekommt ebenfalls ein Upgrade auf die neuesten Intel® Core(TM) Ultra Prozessoren. Angetrieben von den neuen Intel® Core(TM) Ultra H-Series Prozessoren und bis zu NVIDIA® GeForce RTX(TM) 4070 GPUs ermöglicht das Premium-Notebook schnellere KI-optimierte Arbeitsabläufe für effizienteres Live-Streaming, Datenanalyse und 3D-Rendering. Die NVIDIA® DLSS 3.5-Technologie bietet KI-gesteuerte Strahlenrekonstruktion für hochskalierte Lichteffekte bei grafikintensiven Spielen und Anwendungen. Außerdem ist das Swift X 14 ideal für kreatives Arbeiten und Zusammenarbeit geeignet. Es ist NVIDIA® Studio validiert, kommt mit vorinstallierten NVIDIA® Studio-Treibern und unterstützt den Windows KI-Assistenten Copilot (und verfügt über eine spezielle Copilot-Taste).Das Calman-geprüfte 36,8 cm (14,5 Zoll) große OLED-Display mit 2,8K-Auflösung gewährleistet beeindruckende Farbgenauigkeit mit Delta E<2 bei Animationen, Fotos und Videos. Für kräftige und lebensechte Farben sorgt die 100-prozentige DCI-P3 Farbraumabdeckung, ein hoher Kontrastwert und einer Spitzenhelligkeit von 500 Nits mit VESA DisplayHDR TrueBlack 500 Zertifizierung. Das Display verfügt über die Acer Light Sensing-Technologie, die Farbtemperatur und Helligkeit an die Lichtverhältnisse anpasst. Schließlich sorgt die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für schnelle Bildfolgen und Freude beim Streamen.Mit dem Swift X 14 sind Konferenzen nahtlos und effektiv durch die Kombination einer FHD-Webcam mit KI-aktivierter temporaler Rauschunterdrückung (TNR) sowie Acer PurifiedView(TM) und PurifiedVoice(TM) 2.0 mit KI-Rauschunterdrückungstechnologie. Drei Mikrofone sorgen für eine verbesserte Audioerfassung und gestochen scharfe Bild- und klare Tonqualität. Die neuesten Anschlüsse und Konnektivitätsoptionen sind ebenfalls vorhanden: zwei USB-Type-C-Anschlüsse, ein HDMI 2.1-Anschluss und ein MicroSD-Kartenleser sowie Wi-Fi 6E und Bluetooth LE Audio. Fortschrittliche Wärmetechnologien, darunter ein großer Lüfter, zwei D6-Kupfer-Heatpipes und eine dedizierte Lufteinlass-Tastatur, helfen dabei, das Notebook kühl zu halten. Das Swift X 14 ist außerdem mit bis zu 32 GB LPDDR5X-Speicher und bis zu 1 TB PCIe Gen 4 SSD ausgestattet.Preise und VerfügbarkeitenDie neuen Acer Swift Go-Modelle sind voraussichtlich Ende Q1 2024 verfügbar. Die Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Das Swift X 14 (SFX14-72G) ist voraussichtlich ab März 2024 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.599 Euro verfügbar.Hier geht es zur Pressemeldung im Acer Newsroom.(1) Intel® Arc(TM)-Grafik ist nur auf ausgewählten Systemen mit Intel® Core(TM) Ultra H-Serie-Prozessoren und mindestens 16 GB Systemspeicher in Dual-Channel-Konfiguration verfügbar. OEM-Freischaltung erforderlich; Einzelheiten zur Systemkonfiguration beim OEM oder Händler für Details zur Systemkonfiguration.(2) Die Akkulaufzeit des Swift Go 14 (SFG14-72 / SFG14-73) mit FHD-Panel und 65-Wh-Akku wurde unter bestimmten Testeinstellungen und Bedingungen gemäß MobileMark 25 gemessen. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendungen, Energieverwaltungseinstellungen, Betriebsbedingungen und genutzten Funktionen erheblich von den Spezifikationen abweichen. Leistungsabweichungen ergeben sich auch aufgrund der verwendeten Komponenten, wie z. B. Prozessor, RAM-Kapazität, Speicher, Display, Auflösung usw., sind aber nicht darauf beschränkt.(3) Die Akkulaufzeit des Swift Go 16 (SFG16-72) mit FHD-Panel und 65-Wh-Akku wurde unter bestimmten Testeinstellungen und Bedingungen gemäß MobileMark 25 gemessen. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendungen, Energieverwaltungseinstellungen, Betriebsbedingungen und genutzten Funktionen erheblich von den Spezifikationen abweichen. Leistungsabweichungen ergeben sich auch aufgrund der verwendeten Komponenten, wie z. B. Prozessor, RAM-Kapazität, Speicher, Display, Auflösung usw., sind aber nicht darauf beschränkt.(4) Wi-Fi 7-kompatible Geräte sind erforderlich, um die angegebenen Geschwindigkeiten/Vorteile von Wi-Fi 7 (802.11be) zu erreichen.(5) Das Touchpad des Swift Go 14 (SFG14-72) misst 125 mm x 76,7 mm und ist damit ca. 44 Prozent größer als das Vorgängermodell (SFG14-71) mit Abmessungen von 104 mm x 64 mm.(6) Die Intel® Unison(TM) Lösung ist derzeit nur für geeignete Intel® Evo(TM) Designs auf Windows-basierten PCs verfügbar und lässt sich nur mit Android- oder iOS-basierten Telefonen kombinieren; alle Geräte müssen eine unterstützte Betriebssystemversion verwenden. Einzelheiten, einschließlich der Einrichtungsanforderungen, finden Sie unter intel.com/performance-evo. Ergebnisse können variieren.(7) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren. Alle Modelle vorbehaltlich der Verfügbarkeit.Pressekontakt:Vanessa KorollAccount ManagerAchtung! 