Acer erweitert seine Predator Helios Gaming-Notebook-Serie und verbaut neueste Intel® Core(TM) Prozessoren der 14. Generation

Ahrensburg/Las Vegas (ots) -Acer präsentiert die neue Generation seiner leistungsstarken Predator Helios-Serie und upgraded alle Modelle auf die neuesten Intel® Core(TM) Prozessoren der 14. Generation. Zudem erweitert der Hersteller sein 18 Zoll Gaming-Portfolio, um das brandneue Predator Helios Neo 18. Alle neuen Predator Helios Gaming-Notebooks sind mit NVIDIA® GeForce RTX(TM) 40 Series GPUs mit DLSS 3.5 Technologie und NVIDIA® Advanced Optimus ausgestattet. Damit bieten sie einen massiven Leistungsschub und KI-gestützte Grafikfunktionen. Sie unterstützen zudem Microsofts Copilot. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein einmonatiger Xbox Game Pass Ultimate mit Hunderten beliebter Spieletitel.Die beiden neuen Predator Helios 16 und Predator Helios 18 Notebooks überzeugen mit optionalen Mini-LED-Panels, einer austauschbaren, mechanischen MagKey 3.0-Tastatur für kürzere Tastenwege und Reaktionszeiten sowie blitzschnellen Netzwerkgeschwindigkeiten dank Wi-Fi 7-Kompatibilität. Alle Gaming-Notebooks nutzen die fünfte Generation der AeroBlade(TM) 3D-Lüftertechnologie, um auch unter Volllast die beste Performance zu erhalten, Acers PurifiedVoice(TM) 2.0 AI-Noise-Reduction-Technologie, um unerwünschte Hintergrundgeräusche zu eliminieren, und Lautsprecher mit DTS:X® Ultra für immersive Audioerlebnisse beim Spielen, Kommunizieren oder Streamen.Predator Helios 18 und Predator Helios 16Die Predator Helios 18 (PH18-72) und Predator Helios 16 (PH16-72) Gaming-Notebooks sind mit bis zu einem Intel® Core(TM) i9 Prozessor 14900HX ausgestattet, der sich durch eine neu optimierte Performance-Hybrid-Architektur und verbesserte Effizienz auszeichnet. Auf den KI-fähigen Notebooks erscheinen Videospielwelten dank bis zu NVIDIA® GeForce RTX(TM) 4090 GPU(1) (MGP bis zu 175 W(2)) so realistisch wie nie zuvor. Die hocheffiziente NVIDIA® ADA Lovelace-Architektur garantiert erstklassige Leistung und dank der KI-basierten DLSS 3.5-Technologie werden die Raytracing-Fähigkeiten vollständig ausgeschöpft. Ausgestattet mit zwei AeroBlade-Lüftern der fünften Generation in Kombination mit flüssiger Metall-Wärmeleitpaste auf der CPU und den Vector Heatpipes sorgen das Predator Helios 18 und das Predator Helios 16 auch unter Volllast für eine coole Performance.Die Helios-Notebooks kommen als 40,6 cm (16 Zoll) und 45,7 cm (18 Zoll) Version im 16:10-Format. WQXGA- oder Mini LED(1) Panels, die bis zu 250 Hz bieten, liefern eine Spitzenhelligkeit von 1.000 nits(1) und unterstützen den DCI-P3 Farbraum zu 100 Prozent. Leuchtende Farben abseits des Panels bieten dynamische RGB-Beleuchtungseffekte auf den Predator-Logos, der Infinity Mirror Beleuchtungsleiste auf der Rückseite und den Mini-LED-Tastaturen mit anpassbarer Hintergrundbeleuchtung. Die Beleuchtungseffekte und Farben der Cover-Logos sowie die RGB-Beleuchtung der einzelnen Tasten können mit der neuesten PredatorSense(TM)-App angepasst werden, die auch als Steuerungs- und Überwachungszentrale für den Leistungsmodus und die Lüftereinstellungen der Notebooks dient.Die Predator Helios 16 und Predator Helios 18 Notebooks sind außerdem mit den neuesten sensorischen Technologien ausgestattet. Mit der neuen MagKey 3.0 Tastatur lassen sich die WASD-Tasten individuell anpassen. Im Lieferumfang sind zwei zusätzliche Tasten-Sets enthalten. So wird nicht nur die Optik individualisiert, sondern die patentierten, austauschbaren mechanischen Tasten, MagClick genannt, machen bei jedem Tastendruck das befriedigende Geräusch einer mechanischen Tastatur mit taktilem Feedback und bieten eine schnellere Reaktionszeit. Für die Kommunikation im Spiel und für Streams nutzen die Notebooks Acer PurifiedVoice(TM) 2.0 und eine spezielle KI-Rauschunterdrückungstechnologie, um unerwünschte Hintergrundgeräusche herauszufiltern. Mit der KI-gesteuerten Webcam-Lösung Acer PurifiedView(TM) ist die klare Video- und Bildausgabe sichergestellt. Die internen Lautsprecher mit DTS:X® Ultra sorgen für hochwertige und verzerrungsfreie Audioqualität. Die Predator Helios Notebooks gewährleisten außerdem stabile und schnelle Netzwerkgeschwindigkeiten mit Wi-Fi 7(3) und verfügen über zwei USB Type-C Thunderbolt(TM) 4 Anschlüsse und MicroSD(TM) Kartenleser für zusätzlichen Komfort.Predator Helios Neo 18 und Predator Helios Neo 16Das brandneue Predator Helios Neo 18 (PHN18-71) und das Predator Helios Neo 16 (PHN16-72) bieten neueste Technologien mit einem leicht angepassten Feature-Set zu niedrigeren Preisen. Die Helios Neo Notebooks kommen im auffälligen Design mit Details wie lasergravierten verschlüsselten Codes auf ihrem tiefschwarz eloxierten Gehäuse.Angetrieben werden die neuen Gaming-Notebooks in der Maximalausstattung von einem optimierten Intel® Core(TM) i9-14900HX Prozessor, gepaart mit bis zu einer NVIDIA® GeForce RTX(TM) 4070 GPU(1) mit einer maximalen Grafikleistung von 140 W(2) im Turbo-Modus. Sie nutzen KI-gesteuerte Grafikoptimierungen, beschleunigte Systemleistung mit DLSS 3.5-Technologie und leisten vollständiges Raytracing. Als zusätzlichen Boost können die Notebooks mit bis zu 32 GB DDR5 5.600 MHz Speicher und bis zu 2 TB PCIe Gen 4 Solid State Drives in RAID 0 konfiguriert werden. Die Kombination aus AeroBlade 3D-Lüftertechnologie der fünften Generation, Flüssigmetall-Wärmeleitpaste auf den CPUs und Vektor-Heatpipes für eine effiziente Wärmeabfuhr sorgt dafür, dass die maximale Leistung der Notebooks durchgehend aufrechterhalten wird.Zusätzlich zu ihrem beeindruckenden Innenleben bieten das Predator Helios Neo 18 und Predator Helios Neo 16 auf ihren bis zu WQXGA-IPS-Displays (2.560 x 1.600) eine eindrucksvolle Grafik mit Bildwiederholfrequenzen von 240 Hz, einer Reaktionszeit von drei ms und 100 Prozent Abdeckung des DCI-P3-Farbraums.(1) Ihre Panels sind mit NVIDIA® Advanced Optimus und NVIDIA® G-SYNC-Technologie ausgestattet, um die Bildraten dynamisch zu erhöhen und die Latenz beim Spielen und in Anwendungen zu reduzieren. Funktionen wie die dynamische Anpassung der Beleuchtung auf der 4-Zonen-RGB-Tastatur(1) des Notebooks und die Geräteverwaltung über die PredatorSense 5.0-App (mit einem speziellen PredatorSense-Schlüssel) geben Gamern die volle Kontrolle und ermöglichen es, den Geräten eine persönliche Note zu verleihen. Die Predator Helios Neo 18 und Predator Helios Neo 16 Notebooks sind darüber hinaus mit den KI-gestützten Videokonferenz-Tools von Acer ausgestattet, während das DTS:X® Ultra-Surround-Sound-Lautsprechersystem die Geräusche beim Spielen und Chatten verstärkt. Die Notebooks verfügen außerdem über Intel® Killer DoubleShot(TM) Pro und eine breite Palette von Anschlüssen, darunter zwei USB-Type-C-Anschlüsse, HDMI 2.1 und MicroSD-Kartenleser für eine einfache Datenübertragung.Preise und VerfügbarkeitenDas Predator Helios 18 (PH18-72) ist voraussichtlich ab Februar 2024 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 3.999 Euro verfügbar.Das Predator Helios 16 (PH16-72) ist voraussichtlich ab Februar 2024 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 2.799 Euro verfügbar.Das Predator Helios Neo 18 (PHN18-71) ist voraussichtlich ab Februar 2024 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.499 Euro verfügbar.Das Predator Helios Neo 16 (PHN16-72) ist voraussichtlich ab Februar 2024 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.599 Euro verfügbar.Hier geht es zur Pressemeldung im Acer Newsroom.(1) Die technischen Daten können je nach Modell und/oder Region variieren. 