Acer Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Acer-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was Acer ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung einbringt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung für Acer.

Das Sentiment und der Buzz um Acer haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Diskussionsstärke zeigt ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Acer für dieses Kriterium ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Acer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,01 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,5 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +9,78 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

In den sozialen Medien wurden Acer in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung erhält Acer insgesamt daher eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Acer, mit hauptsächlich neutralen Bewertungen, jedoch einer positiven Anleger-Stimmung.