Acea: Nachfrage nach Bussen, Lastwagen und Transportern in der EU hält an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der EU hat sich der gute Jahresstart beim Absatz von Nutzfahrzeugen im zweiten Quartal fortgesetzt. Nach den ersten sechs Monaten steht bei Bussen, Transportern und Lkw ein jeweils zweistelliges Absatzplus, teilte der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mit. Deutschland gehörte dabei in allen drei Segmenten zu den am stärksten wachsenden Märkten.

Im ersten Halbjahr wurden in der EU mit über 725 400 Transportern 11,6 Prozent mehr abgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Fast 14 800 Bussen bedeuteten einen Abstieg um 15 Prozent. Bei den Lkw war mit 20 Prozent auf rund 179 500 Fahrzeuge das Plus am größten. Dabei wuchs das Interesse nach alternativen Antriebsarten, wie teilweise oder vollständig elektrisch angetriebene Fahrzeuge.

Im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres entwickelte sich vor allem die Nachfrage nach Transportern und Lkw besser, der Markt für Busse schwächelte im zweiten Quartal hingegen etwas./lew/nas/he