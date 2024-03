Ace Global Business Acquisition Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI-Wert der Ace Global Business Acquisition liegt bei 4,17, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 17 für die Ace Global Business Acquisition, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Ace Global Business Acquisition ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes für die Ace Global Business Acquisition festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Ace Global Business Acquisition derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 11,61 USD, während der Kurs der Aktie bei 12,2 USD liegt, was einer Abweichung von +5,08 Prozent über dem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 11,98 USD zeigt eine Abweichung von +1,84 Prozent und wird daher als "Neutral"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".