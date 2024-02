Accuray Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die aktuelle Kursentwicklung der Accuray-Aktie wird in der technischen Analyse bewertet. Der derzeitige Kurs von 2,78 USD liegt 10,61 Prozent unter dem GD200 (3,11 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, bei 2,74 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +1,46 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Accuray als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Bild für die Accuray-Aktie. Der RSI7 beträgt 24,59, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 51,81 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In fundamentaler Hinsicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Accuray einen Wert von 1684 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 100,48) deutlich über dem Durchschnitt liegt. Somit ist Accuray nach fundamentalen Kriterien überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine Rolle, um die Einschätzung einer Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Accuray-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den vergangenen Tagen waren weder überwiegend positive noch negative Themen rund um Accuray präsent, was zu einer neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.