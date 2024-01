Accuray Aktie: Das ist die Höhe!

Accuray: Aktivität im Netz und Relative Strength Index zeigen "Gut" - Einstufung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Accuray lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie erzeugte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Accuray in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Betrachtet man den Relative Strength-Index, so ist die Accuray-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Accuray-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,8, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Accuray derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör") von 89,1 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Accuray-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,45 Prozent erzielt, was 28,31 Prozent über dem Durchschnitt (17,15 Prozent) des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -1,81 Prozent, während Accuray aktuell 47,27 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.