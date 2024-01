Accuray Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Accuray beträgt das aktuelle KGV 1684, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt ein KGV von 99 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Accuray daher Stand heute überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Accuray eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Accuray daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Accuray verläuft aktuell bei 3,14 USD, während der Aktienkurs selbst bei 2,77 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -11,78 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2,69 USD angenommen, was einer Differenz von +2,97 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Accuray-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Accuray in den vergangenen Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.