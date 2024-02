Accuray Aktie: Füße still halten!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an sieben Tagen von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Accuray ausgetauscht. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Accuray-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,46 Prozent erzielt, was 3,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (-4,27 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 4,93 Prozent, wobei Accuray aktuell 12,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Langfristig gesehen, wird die Accuray-Aktie laut Analystenmeinung die Einschätzung "Gut" erhalten, basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen in den vorliegenden Studien des vergangenen Monats. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 9 USD, was einer potenziellen Performance von 237,08 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet, basierend auf der gesamten Analysteneinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Accuray-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell um -13,59 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,67 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt wird die Accuray-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.